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Глава Morgan Stanley Горман вылечился от коронавируса

Главный исполнительный директор одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley Джеймс Горман вылечился от коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил в четверг сотрудникам в видео-ролике, опубликованном на внутреннем сайте банка, пишет The Wall Street Journal. Пресс-служба банка подтвердил эту информацию.

Горман, которому 61 год, являлся самым высокопоставленным руководителем компаний с Уолл-стрит, заболевшим COVID-19.

Он начал испытывать симптомы заболевания в середине марта, а позднее тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. По словам пресс-службы, после этого Горман пребывал в самоизоляции в своем доме на Манхэттене, принимая участие в видео-конференциях и ежедневных совещаниях руководства банка.

В конце марта американский инвестиционный банк Jefferies сообщил, что его финансовый директор Пег Бродбент скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Это стало первым случаем смерти, вызванной COVID-19, в руководстве компаний Уолл-стрит. Бродбенту было 56 лет.

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Тэги: США, БАНК, ГЛАВА, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]