Глава Morgan Stanley Горман вылечился от коронавируса

Главный исполнительный директор одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley Джеймс Горман вылечился от коронавирусной инфекции.
Об этом он сообщил в четверг сотрудникам в видео-ролике, опубликованном на внутреннем сайте банка, пишет The Wall Street Journal. Пресс-служба банка подтвердил эту информацию.
Горман, которому 61 год, являлся самым высокопоставленным руководителем компаний с Уолл-стрит, заболевшим COVID-19.
Он начал испытывать симптомы заболевания в середине марта, а позднее тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. По словам пресс-службы, после этого Горман пребывал в самоизоляции в своем доме на Манхэттене, принимая участие в видео-конференциях и ежедневных совещаниях руководства банка.
В конце марта американский инвестиционный банк Jefferies сообщил, что его финансовый директор Пег Бродбент скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Это стало первым случаем смерти, вызванной COVID-19, в руководстве компаний Уолл-стрит. Бродбенту было 56 лет.
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