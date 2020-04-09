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Дальнее зарубежье 09.04.2020 22:32

Заболевшего коронавирусом британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом, в обычную палату, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

"Премьер-министра этим вечером перевели из отделения интенсивной терапии обратно в больничную палату", - заявил представитель премьера.

У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии премьера.

В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

В среду и четверг британские на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]