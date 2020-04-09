В Великобритании замедлился прирост смертей от коронавируса, но власти против ослабления ограничительных мер

В Великобритании за сутки скончался 881 пациент с коронавирусом, сообщают в четверг британские СМИ со ссылкой на главу МИД Великобритании Доминика Рааба.

Накануне сообщалось о 938 умерших за сутки. В общей сложности за время эпидемии в Великобритании умерли 7 978 человек, заразившихся COVID-19.

Всего заразились коронавирусом 65 077 жителей Великобритании.

Рааб, замещающий заболевшего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что говорить об ослаблении мер против коронавируса в стране пока рано.

"Мы не должны давать коронавирусу второго шанса убить еще больше людей. Я знаю, что это сложно, но это командная работа", - сказал он.

Глава британского МИД подчеркнул, что правительство пока оценивает, какой эффект оказывают эти меры, и, по предварительным данным, они вполне результативны.