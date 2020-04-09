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Дальнее зарубежье 09.04.2020 23:50

В Великобритании замедлился прирост смертей от коронавируса, но власти против ослабления ограничительных мер

В Великобритании за сутки скончался 881 пациент с коронавирусом, сообщают в четверг британские СМИ со ссылкой на главу МИД Великобритании Доминика Рааба.

Накануне сообщалось о 938 умерших за сутки. В общей сложности за время эпидемии в Великобритании умерли 7 978 человек, заразившихся COVID-19.

Всего заразились коронавирусом 65 077 жителей Великобритании.

Рааб, замещающий заболевшего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что говорить об ослаблении мер против коронавируса в стране пока рано.

"Мы не должны давать коронавирусу второго шанса убить еще больше людей. Я знаю, что это сложно, но это командная работа", - сказал он.

Глава британского МИД подчеркнул, что правительство пока оценивает, какой эффект оказывают эти меры, и, по предварительным данным, они вполне результативны.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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