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Макроэкономика 09.04.2020 23:07

Золото подорожало до максимума с конца 2012 года на действиях ФРС

Цены на золото в ходе торгов достигали максимальных отметок с конца 2012 года на фоне снижения курса доллара США из-за действий американского ЦБ.

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала в четверг новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса. В заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла отмечалось, что ФРС пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.

"Рынок наводнен деньгами центральных банков по всему миру, что в это крайне неопределенное время взвинчивает цены на золото", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch.

Июньские контракты на золото на Comex подорожали на 3,6% - до $1744,6 за унцию, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. С начала текущей недели драгметалл прибавил в цене более 5%.

Котировки майских контрактов на серебро увеличились на 4,5% - до 15,895 за унцию. На этой неделе оно подорожало на 8,7%.

Цена платины с поставкой в июле повысилась на 2,2% и достигла $749,6 за унцию, июньские контракты на палладий подорожали на 0,5% - до $2105 за унцию.

Между тем индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,56%.

В пятницу, 10 апреля, в преддверии Пасхи, большинство бирж в западных странах работать не будут.

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Тэги: США, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]