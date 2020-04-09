Золото подорожало до максимума с конца 2012 года на действиях ФРС

Цены на золото в ходе торгов достигали максимальных отметок с конца 2012 года на фоне снижения курса доллара США из-за действий американского ЦБ.
Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала в четверг новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса. В заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла отмечалось, что ФРС пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.
"Рынок наводнен деньгами центральных банков по всему миру, что в это крайне неопределенное время взвинчивает цены на золото", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch.
Июньские контракты на золото на Comex подорожали на 3,6% - до $1744,6 за унцию, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. С начала текущей недели драгметалл прибавил в цене более 5%.
Котировки майских контрактов на серебро увеличились на 4,5% - до 15,895 за унцию. На этой неделе оно подорожало на 8,7%.
Цена платины с поставкой в июле повысилась на 2,2% и достигла $749,6 за унцию, июньские контракты на палладий подорожали на 0,5% - до $2105 за унцию.
Между тем индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,56%.
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