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Дальнее зарубежье 10.04.2020 01:40

В Венгрии на неопределенный срок продлевают режим самоизоляции из-за COVID-19

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"Мы продлеваем продолжительность ограничительных мер на перемещения, мы их продлеваем на неопределенный срок", - сказал Орбан.

Он отметил, что каждую неделю проводится оценка и анализ действующих мер.

Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.

В Чехии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]