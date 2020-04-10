В Венгрии на неопределенный срок продлевают режим самоизоляции из-за COVID-19

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают европейские СМИ.
"Мы продлеваем продолжительность ограничительных мер на перемещения, мы их продлеваем на неопределенный срок", - сказал Орбан.
Он отметил, что каждую неделю проводится оценка и анализ действующих мер.
Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.
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