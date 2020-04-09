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ТЭК 09.04.2020 23:20

Мексика отказывается участвовать в сокращениях ОПЕК+, ставя сделку под удар

Мексика отказывается присоединяться к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, ставя ее заключение под удар, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Мексика откажется от голосования по сделке ОПЕК+.

Ранее агентство сообщало, что ОПЕК+ намерена снизить нефтедобычу на 10 млн б/с на май-июнь, база сокращения не уточняется, кроме того, что Россия и Саудовская Аравия должны будут в эти два месяца добывать 8,5 млн б/с. Для России это означает снижение с текущего уровня на 2,8 млн б/с, для Саудовской Аравии - на 3,8 млн б/с.

Мексика отказывается присоединяться к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, ставя ее заключение под удар, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]