Мексика отказывается участвовать в сокращениях ОПЕК+, ставя сделку под удар

Мексика отказывается присоединяться к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, ставя ее заключение под удар, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Мексика откажется от голосования по сделке ОПЕК+.

Ранее агентство сообщало, что ОПЕК+ намерена снизить нефтедобычу на 10 млн б/с на май-июнь, база сокращения не уточняется, кроме того, что Россия и Саудовская Аравия должны будут в эти два месяца добывать 8,5 млн б/с. Для России это означает снижение с текущего уровня на 2,8 млн б/с, для Саудовской Аравии - на 3,8 млн б/с.

Мексика отказывается присоединяться к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, ставя ее заключение под удар, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.