Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс.

В мире зарегистрировано 94 730 смертей пациентов с COVID-19, сообщает в четверг сайт Worldometers, отслеживающий данные по коронавирусу.

Больше всего умерших в Италии - более 18,2 тыс. человек. На втором месте - США с 16,2 тыс. смертей. Тройку стран с наибольшим число умерших после заражения коронавирусом, замыкает Испания с 15,2 скончавшихся.

В общей сложности, коронавирус выявили у 1 584 930 человек, из них 348 473 человека уже выздоровели.