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Дальнее зарубежье 09.04.2020 23:38

Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс.

В мире зарегистрировано 94 730 смертей пациентов с COVID-19, сообщает в четверг сайт Worldometers, отслеживающий данные по коронавирусу.

Больше всего умерших в Италии - более 18,2 тыс. человек. На втором месте - США с 16,2 тыс. смертей. Тройку стран с наибольшим число умерших после заражения коронавирусом, замыкает Испания с 15,2 скончавшихся.

В общей сложности, коронавирус выявили у 1 584 930 человек, из них 348 473 человека уже выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]