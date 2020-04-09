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ТЭК 09.04.2020 23:49

"Большой прогресс" достигнут на переговорах о новой сделке ОПЕК+ - глава РФПИ

Переговоры о новой сделке по сокращению добычи нефти идут успешно, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Соглашение, которое вырабатывается сегодня, очень важно. И сегодня (на переговорах в формате видеоконференции - ИФ) достигнут большой прогресс", - сказал Дмитриев в интервью каналу CNN.

"Цель сейчас - это рыночная стабильность", - отметил глава РФПИ. "Мы договорились снизить добычу - Россия, Саудовская Аравия, страны ОПЕК, и мы ожидаем, что другие страны присоединятся", - добавил Дмитриев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]