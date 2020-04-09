"Большой прогресс" достигнут на переговорах о новой сделке ОПЕК+ - глава РФПИ

Переговоры о новой сделке по сокращению добычи нефти идут успешно, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Соглашение, которое вырабатывается сегодня, очень важно. И сегодня (на переговорах в формате видеоконференции - ИФ) достигнут большой прогресс", - сказал Дмитриев в интервью каналу CNN.

"Цель сейчас - это рыночная стабильность", - отметил глава РФПИ. "Мы договорились снизить добычу - Россия, Саудовская Аравия, страны ОПЕК, и мы ожидаем, что другие страны присоединятся", - добавил Дмитриев.