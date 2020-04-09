Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 10 млн б/с сроком на 2 месяца

Страны ОПЕК+ в четверг вечером достигли договоренности о сокращении нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки сроком на май-июнь, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
В Карабахе выявили уже 3 случая заражения коронавирусом
Расширение ВТС Азербайджана с Россией усиливает преимущество над Арменией - эксперт
Минздрав РФ надеется, что летом активность коронавируса снизится
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
Минфин перечислил Минтруда 38 млн манатов для начала разовых выплат безработным
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
СБ ООН проводит первое заседание по коронавирусу в режиме видеосвязи
В Великобритании замедлился прирост смертей от коронавируса, но власти против ослабления ограничительных мер
Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс.
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) изменил график работы филиалов
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог