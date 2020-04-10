СБ ООН проводит первое заседание по коронавирусу в режиме видеосвязи

Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса проходит в настоящий момент по видеосвязи.

"Да, в настоящий момент проходит встреча. Российскую сторону представляет постпред РФ при ООН Василий Небензя", - подтвердил "Интерфаксу" источник в российской миссии.

Закрытая видеовстреча началась в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск). Члены Совета обсуждают вопросы, которые подпадают под мандат СБ: проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН, Гутерриш планировал принять участие в заседании и проинформировать членов СБ о ситуации с COVID-19.

Проведение заседания по коронавирусу запросили 9 непостоянных членов Совета.

В марте члены СБ ООН не смогли договориться о заявлении председателя по коронавирусу из-за разницы в подходах к определению истоков проблемы, а также из-за просьб ряда государств внести в заявление пункт о необходимости снятия односторонних санкций, которые мешают борьбе с COVID-19.