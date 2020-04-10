Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0227 GBR   2.1073 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.04   $/bbl WTI 25.09 1.46 Brent 32.84 0.97

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.04.2020 00:09

СБ ООН проводит первое заседание по коронавирусу в режиме видеосвязи

Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса проходит в настоящий момент по видеосвязи.

"Да, в настоящий момент проходит встреча. Российскую сторону представляет постпред РФ при ООН Василий Небензя", - подтвердил "Интерфаксу" источник в российской миссии.

Закрытая видеовстреча началась в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск). Члены Совета обсуждают вопросы, которые подпадают под мандат СБ: проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН, Гутерриш планировал принять участие в заседании и проинформировать членов СБ о ситуации с COVID-19.

Проведение заседания по коронавирусу запросили 9 непостоянных членов Совета.

В марте члены СБ ООН не смогли договориться о заявлении председателя по коронавирусу из-за разницы в подходах к определению истоков проблемы, а также из-за просьб ряда государств внести в заявление пункт о необходимости снятия односторонних санкций, которые мешают борьбе с COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, КОРОНАВИРУС, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Киев рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата ООН до конца апреля ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса ООН намерена призвать государства выделить совместно $2 млрд в целях противодействия коронавирусу в лагерях беженцев и перемещенных лиц Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом В ООН призвали противостоять коронавирусу, не нарушая права человека

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]