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Регион 10.04.2020 00:33

Отмена санкций против РФ не обсуждалась - глава Минэнерго США

Отмена санкций в отношении России, в том числе по проекту "Северный поток 2", не обсуждалась, сообщил в интервью Bloomberg TV глава Минэнерго США Дэн Бруйетт.

Отвечая на соответствующий вопрос, Бруйетт подчеркнул, что не хочет говорить за своих коллег, но сам он в ходе переговоров с министром энергетики России Александром Новаком эту тему не обсуждал.

США в декабре прошлого года приняли военный бюджет, содержащий санкции в отношении компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Такие меры заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы на магистрали "Северного потока 2". В этой связи "Газпром" задействовал собственный трубоукладчик, судно "Академик Черский".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]