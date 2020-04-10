Министры энергетики G20 на внеочередной встрече обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей

Саудовская Аравия, председательствующая в G20, в пятницу проводит виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, чтобы содействовать глобальному диалогу и кооперации, и обеспечить стабильность энергетических рынков.

Министры энергетики G20, приглашенные страны, региональные и международные организации намерены действовать, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на рынки энергоносителей.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция.

Агентство Bloomberg сообщало, что G20 планирует создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков.

Комитет, по данным агентства, будет отчитываться перед министрами энергетики G20 "для дальнейшей корректировки действий при необходимости".

Накануне, 9 апреля, прошла внеплановая встреча в формате ОПЕК+.