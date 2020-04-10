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Дальнее зарубежье 10.04.2020 01:12

Министры финансов ЕС договорились о пакете мер на €540 млрд для борьбы с последствиями коронавируса

Министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19, сообщил в ходе телевыступления председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.

На экстренной телеконференции в четверг они утвердили план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров. Краеугольным камнем этого предложения будет использование Европейского механизма стабильности, фонда спасения зоны евро, для предоставления кредитных линий на сумму до 240 миллиардов евро.

Сделка положит конец некоторым опасениям, что блок был неспособен объединиться за общей стратегией, когда это было наиболее необходимо. Однако все это еще должно быть подписано лидерами уже на следующей неделе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ПОСЛЕДСТВИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]