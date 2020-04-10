Министры финансов ЕС договорились о пакете мер на €540 млрд для борьбы с последствиями коронавируса

Министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19, сообщил в ходе телевыступления председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.
На экстренной телеконференции в четверг они утвердили план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров. Краеугольным камнем этого предложения будет использование Европейского механизма стабильности, фонда спасения зоны евро, для предоставления кредитных линий на сумму до 240 миллиардов евро.
Сделка положит конец некоторым опасениям, что блок был неспособен объединиться за общей стратегией, когда это было наиболее необходимо. Однако все это еще должно быть подписано лидерами уже на следующей неделе.
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
В Карабахе выявили уже 3 случая заражения коронавирусом
Расширение ВТС Азербайджана с Россией усиливает преимущество над Арменией - эксперт
Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки, оно продолжается
Путин провел телефонный разговор с Трампом и королем Саудовской Аравии - Кремль
ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 6 млн б/с и на 10 млн б/с
Минздрав РФ надеется, что летом активность коронавируса снизится
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
Минфин перечислил Минтруда 38 млн манатов для начала разовых выплат безработным
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) изменил график работы филиалов
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог