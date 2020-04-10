Трамп обсуждает с Путиным и королем Саудовской Аравии нефтяную сделку - помощник Трампа

Президент США Дональд Трамп проводит конференц-колл с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии, сообщил помощник президента и директор по соцсетям в Белом доме Дэн Скавино-младший.

"Президент Трамп проводит конференц-колл с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, обсуждает соглашение по нефти", - написал он в твиттере.