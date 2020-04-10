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ТЭК 10.04.2020 02:34

Трамп заявляет, что провёл хороший разговор с Путиным и саудовским королем

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл "хороший разговор" с президентом России Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом вокруг нефтяной сделки.

"Я только что поговорил с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом", - заявил он на брифинге в Белом доме.

"Это был очень хороший разговор, посмотрим, что будет дальше", - отметил он.

По словам президента США, скоро будут объявлены итоги встречи ОПЕК+.

"Они близки к соглашению... Я думаю, они хорошо поладят...", - сказал он.

Трамп отметил, что нефти "сейчас так много, что не хватает места для ее хранения".

Ранее сообщалось, что Трамп провел конференц-колл с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом по нефтяной сделке.

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Тэги: США, РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]