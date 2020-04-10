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ТЭК 10.04.2020 02:49

Трамп ожидает новостей о договоренностях по нефти "сегодня или завтра"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заявления о договоренностях по нефти по итогам переговоров ОПЕК+ в четверг или пятницу.

"Я думаю, что они сделают заявление сегодня или завтра (по американскому времени - ИФ)", - заявил он на брифинге в Белом доме.

При этом президент уточнил, что новости "могут быть хорошими, а могут быть и не такими хорошими".

В начале брифинга Трамп заявил, что ждет новостей об итогах встречи ОПЕК +.

"Как вы знаете, ОПЕК сегодня провела переговоры. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы все узнаем", - сказал он.

Как сообщалось, ранее на этой неделе Трамп заявил, что верит в то, что РФ и Саудовская Аравия урегулируют споры по нефти, так как за неделю был достигнут прогресс. Он отмечал, что с интересом ждёт результатов заседания ОПЕК+, несмотря на то, что не испытывает симпатии к этой организации.

Оптимизм в преддверии переговоров ОПЕК+ в четверг выражал и министр энергетики США Дэн Бруйетт.

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Тэги: ТРАМП, ОПЕК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]