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ТЭК 10.04.2020 02:50

ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 6 млн б/с и на 10 млн б/с

ОПЕК+ теперь изучает вариант снижения нефтедобычи на 10 млн б/с уже с участием других стран, не входящих в ОПЕК, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Как пишет агентство, ОПЕК+ возьмет на себя 60% от этого снижения (6 млн б/с), а остальное придется на другие страны, не входящие в альянс.

Впрочем, источник "Интерфакса" утверждает, что предложение о снижении добычи на 10 млн б/с только странами ОПЕК+, с присоединением снижения в объеме 5 млн б/с от других производителей, все еще на повестке, но договоренности пока не достигнуто.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СДЕЛКА, ОПЕК, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]