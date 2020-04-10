ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 6 млн б/с и на 10 млн б/с

ОПЕК+ теперь изучает вариант снижения нефтедобычи на 10 млн б/с уже с участием других стран, не входящих в ОПЕК, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Как пишет агентство, ОПЕК+ возьмет на себя 60% от этого снижения (6 млн б/с), а остальное придется на другие страны, не входящие в альянс.

Впрочем, источник "Интерфакса" утверждает, что предложение о снижении добычи на 10 млн б/с только странами ОПЕК+, с присоединением снижения в объеме 5 млн б/с от других производителей, все еще на повестке, но договоренности пока не достигнуто.