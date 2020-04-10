Путин провел телефонный разговор с Трампом и королем Саудовской Аравии - Кремль

Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом и Королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате "Опек плюс" и предстоящей видеоконференции министров энергетики "Группы двадцати"", - говорится в сообщении.
Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику, добавили в пресс-службе.
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