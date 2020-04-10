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ТЭК 10.04.2020 03:22

Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки, оно продолжается

Министр энергетики Мексики покинул внеочередное заседание ОПЕК+, проходящее в формате видеоконференции, не проголосовав за решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу на 10 млн б/с.

Как пишет агентство Bloomberg, оставшиеся делегаты продолжили обсуждение сделки без участия Мексики.

Ранее сообщалось, что все представители поддержали предложение снизить нефтедобычу на 10 млн б/с на два месяца, кроме Мексики.

Необходимое снижение добычи Мексикой в случае утверждения сделки могло составлять 0,4 млн б/с. Таким образом, если этот объем будет исключен из обсуждения, то общее снижении может составить 9,6 млн б/с, либо эту квоту могут распределить между другими странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, МЕКСИКА, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]