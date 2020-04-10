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ТЭК 10.04.2020 06:35

Азербайджан в мае-июне сократит добычу нефти до 554 тыс. б/с в рамках новых договоренностей ОПЕК+

Азербайджан в рамках новых договоренностей ОПЕК+ в мае-июне 2020 года сократит добычу нефти на 164 тыс. б/с – до 554 тыс. б/с, сообщает Минэнерго республики.

Минэнерго Азербайджана подчеркивает, что после 11-часовых обсуждений страны ОПЕК и не-ОПЕК приняли новую «Декларацию сотрудничеству» с условием, что Мексика согласиться на поэтапное снижение объема своей добычи. «В ходе переговоров Мексика не согласилась на поэтапное снижение добычи нефти на 400-320-240 тыс. б/с. Остальные страны согласились с предложенными квотами», - отмечается в сообщение.

«Согласно новым договоренностям, в случае вступления их в силу, в мае-июне 2020 года страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн б/с или на 23% от показателя октября 2018 года. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 6,085 млн б/с, не-ОПЕК – на 3,915 млн б/с. В октябре 2018 года Азербайджан добывал 718 тыс. б/с. В соответствии с этим решением Азербайджан сократит добычу на 164 тыс. б/с и на период с 1 мая по 1 июля 2020 года добыча нефти в Азербайджане составит 554 тыс. б/с», - отмечается в сообщении.

По данным Минэнерго, в рамках новых договоренностей ОПЕК+ в июле-декабре 2020 года объем добычи нефти должен сократиться на 18% от показателя октября 2018 года или на 8 млн б/с. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 4,868 млн б/с , не-ОПЕК – на 3,132 млн б/с. «В этот период в соответствии с этими договоренностями Азербайджан сократит добычу на 131 тыс. б/с – до 587 тыс.», - подчеркивает Минэнерго.

На период с 2021 года по апрель 2022 года, в рамках сделки ОПЕК+ добыча сократится на 14% или на 6 млн б/с от октября 2018 года. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 3,651 млн б/с, не-ОПЕК – на 2,349 млн б/с. «Азербайджан в этот период сократит добычу на 98 тыс. б/с – до 620 тыс.», - отмечает Минэнерго.

«Истина в том, что текущие глобальные проблемы можно преодолеть не в отдельности, а в условиях глобального сотрудничества. Текущая ситуация и мировая экономика, а также неопределенность с восстановлением глобального спроса на нефть требуют поддержки на нефтяном рынке и в будущем. Очень важно привлечение к этому процессу и стран, не участвующих в сделке ОПЕК+. Надеемся, что это решение ОПЕК+ и других нефтепроизводителей внесет вклад в формирование постепенного баланса на нефтяных рынках и стабильности цен», - сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов, комментируя новые договоренности.

Шахбазов считает проведенную видеоконференцию исторической. «Каждая страна показала солидарность с целью стабилизации нефтяного рынка», - подчеркнул министр.

Минэнерго Азербайджана подчеркивает, что по новой сделке будет учитываться исключительно добыча нефти, конденсат не будет учитываться.

А.Азизов

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Тэги: ОПЕК+, ДОБЫЧА, КВОТА


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