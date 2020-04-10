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ТЭК 10.04.2020 07:07

Страны ОПЕК+ готовы снижать добычу нефти до мая 2022г, если подключится Мексика - коммюнике

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с.

Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание, длившееся 11 часов.

В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с.

С июля по декабрь Россия и Саудовская Аравия смогут добывать 8,99 млн б/с, далее - по 9,495 млн б/с.

Базовым показателем для расчета корректировок является добыча нефти за октябрь

2018, за исключением Саудовской Аравии и России, база отсчета для которых станет 11 млн б/с.

Несколько источников "Интерфакса" подчеркивают, что речь идет лишь о снижении добычи нефти (до декабря 2019 года страны ОПЕК+ указывали в своих расчетах нефть с конденсатом - ИФ), поэтому ранее озвученные уровни производства в октябре 2018 года были скорректированы на объемы конденсата.

Решение, подписанное сегодня, будет действовать до 30 апреля 2022 года, возможное продление соглашения будет обсуждаться в декабре 2021 года.

"Вышеуказанное соглашение зависит от согласия Мексики, включая добровольную корректировку в прилагаемых таблицах", - подчеркивается в документе.

В коммюнике страны ОПЕК+ также призывают всех крупных производителей внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию рынка. Как сообщают источники "Интерфакса", страны ОПЕК+ рассчитывают, что другие крупные производители снизят добычу еще на 5 млн б/с.

Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 10 июня в формате вебинара, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка.

Страны ОПЕК+ также подтвердили и продлили мандат министерского мониторингового комитета (JMMC) и его членов.

Соблюдение соглашение будет мониториться на основании данных по добыче нефти (конденсат не указан - ИФ) на основе информации из вторичных источников, в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, УСЛОВИЕ


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