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Регион 10.04.2020 10:03

Международные партнеры Грузии пообещали стране финансовую поддержку для борьбы с COVID-19

Работающие в Грузии международные финансовые организации и представители дипкорпуса обратились с открытым письмом к правительству и народу Грузии, в котором говорится о решимости оказать стране поддержку в преодолении проблем, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.

"Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис углубляются беспрецедентными темпами, толкая мировую экономику в рецессию. Ожидается, что его последствия будут тяжелее финансового кризиса, а экономический ущерб будет увеличиваться во всех странах. Грузия, как страна с открытой экономикой, которая зависит от туризма, торговли и финансовых поступлений из-за рубежа, подвержена особому риску из-за этой пандемии", - говорится в письме.

При этом отмечается, что правительство Грузии, государственный и частный секторы, и грузинский народ "встретили эту пандемию подходом, основанном на сотрудничестве и стойкости".

"Тем не менее, учитывая беспрецедентный характер кризиса, потребуются крупномасштабные инвестиции и финансовая помощь для надлежащего оснащения сектора здравоохранения и отражения будущих вызовов. Мы ничего не должны упустить: необходимо поддержать незащищённое население и бизнес, чтобы они выдержали этот шок", - сказано в документе.

В нем подчеркивается, что для преодоления пандемии COVID-19 требуются скоординированные действия в области здравоохранения, социальной и экономической политики, необходимо продолжить инвестиции в жизненно важную инфраструктуру, снизить недобор в государственных финансах, чтобы страна подготовилась к восстановлению экономики.

Авторы письма, среди которых главы представительств Международного валютного фонда, группы Всемирного банка, Евросоюза, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфрасруктурных инвестиций, послы Франции и Германии, заявляют, что вместе работают над тем, "чтобы обеспечить быструю поддержку Грузии".

"Мы рассматриваем существенный пакет финансовой помощи, который поможет правительству Грузии эффективно реагировать на этот беспрецедентный кризис", - говорится в открытом письме международных партнеров страны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ПАРТНЕРЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]