Премьеры стран ЕАЭС по видеосвязи обсудят совместные действия в условиях COVID-19 и стратегию интеграции на перспективу

Еврогруппа в четверг на видеосовещании согласовала меры восстановления экономики после пандемии COVID-19 на сумму в полтриллиона евро, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Еврогруппа согласовала солидный пакет инструментов для реагирования на кризис COVID-19 в духе солидарности", - написал он в твиттере.
"Это европейская "страховочная сетка" в полтриллиона евро для поддержки работников, малых и средних предприятий и бизнеса", - указал Мишель на итог договоренности.
Он отметил, что теперь "готовится почва для мощного восстановления, чтобы перезапустить нашу экономику".
Еврогруппа уже собиралась 7 апреля и после 16-часовых дебатов не смогла прийти к согласию по социально-экономическим мерам ЕС в ответ на кризис коронавируса.
Совещание, объединившее не только министров финансов зоны евро, а все 27 стран ЕС, было посвящено антикризисным мерам в связи с пандемией коронавируса.
Председатель Еврогруппы Мариу Сентену предложил государствам-членам ЕС принять "масштабный и скоординированный" план. Предполагалось для его реализации объединить финансовые усилия Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и Европейского стабилизационного механизма.
"После 16 часов дискуссий мы близки к соглашению, но мы его еще не достигли", - написал тогда глава Еврогруппы в твиттере.
В четверг после второго раунда переговоров министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19, сообщил Сентену в ходе пресс-конференции по видеосвязи.
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