Генсек ООН назвал потенциальные риски для мира и безопасности из-за COVID-19

Коронавирус представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, поэтому участие Совета Безопасности ООН будет иметь решающее значение для смягчения последствий пандемии, заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.

"Эта пандемия представляет собой серьезную угрозу для поддержания международного мира и безопасности, и потенциально может привести к росту социальных волнений и насилия, что значительно подорвет способность мира бороться с этой болезнью", - заявил Гутерриш на закрытом заседании по видеосвязи СБ ООН по коронавирусу, его слова приводит пресс-служба Организации.

Генсек отметил, что участие Совета Безопасности будет иметь решающее значение в плане смягчения последствий пандемии COVID-19 для усилий по поддержанию мира и безопасности.

"Действительно, сигнал единства и решимости со стороны Совета будет иметь большое значение в это тревожное время", - подчеркнул он.

Гутерриш назвал восемь потенциальных рисков, связанных с эпидемией.

В первую очередь он обратил внимание на сохраняющуюся угрозу терроризма и возможную угрозу биотерроризма.

"Террористические группы могут увидеть окно возможностей для нанесения удара, в то время как внимание большинства правительств будет обращено к пандемии", - отметил генсек.

При этом он подчеркнул, что "слабые места и недостаточная подготовленность государств, выявленные в результате этой пандемии, дают представление о том, как может осуществляться биотеррористическая атака".

"Негосударственные игроки могут получить доступ к опасным штаммам, и это может принести аналогичный ущерб во всем мире", - пояснил Гутерриш.

Глава ООН считает, что распространение коронавируса "препятствует международным, региональным и национальным усилиям по урегулированию конфликтов именно тогда, когда они наиболее необходимы".

По его словам, многие мирные процессы зашли в тупик, поскольку мир реагирует на COVID-19.

Кроме того, как заявляет Гутерриш, в ряде конфликтных ситуаций неопределенность, создаваемая пандемией, может спровоцировать некоторые стороны к беспорядкам.

"Это может привести к эскалации насилия и, возможно, к разрушительным просчетам, которые могут еще больше усугубить продолжающиеся войны и осложнить усилия усилия по борьбе с пандемией", - подчеркнул он.

Экономические последствия пандемии также могут создать серьезные очаги напряженности, в частности в уязвимых сообществах, менее развитых странах и странах с переходной экономикой, отметил Гутерриш.

Генсек указал на то, что коронавирус может разрушить доверие к государственным институтам, если, к примеру, граждане полагают, что их власти некорректно реагируют или скрывают масштабы кризиса.

По его словам, отсрочка выборов или референдумов, а также голосований может создать политическую напряженность в стране и нанести ущерб легитимности.

"Такие решения лучше всего принимать после широких консультаций, направленных на достижение консенсуса. Это не время для политического оппортунизма", - заявил Гутерриш.

Он также отметил, что пандемия порождает или усугубляет различные проблемы в области прав человека.

"Мы являемся свидетелями дискриминации в доступе к медицинским услугам. Особенно это касается беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

Совет Безопасности в четверг провел первое заседание по коронавирусу в режиме видеосвязи. Оно длилось почти три часа. Члены Совета обсудили вопросы, которые подпадают под мандат СБ: проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий.