Нефть подешевела, несмотря на перспективу снижения добычи странами ОПЕК+

Нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на 4%.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 9,3% - до $22,76 за баррель.

Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу утром торги не проводятся.

Видеоконференция стран OPEC+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

ОПЕК+ также рассчитывает, что США, Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.

Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20. В том числе, будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет Financial Times.

Суммарное снижение спроса на нефть составит в мире, по оценкам, до 30%, и на этом фоне примерно 10-процентное уменьшение производства странами ОПЕК+ представляется участникам рынка недостаточным, оно также оказалось меньше, чем многие ожидали.

Действия ОПЕК+ помогут решить некоторые проблемы, но по сути они недостаточны и запоздали, учитывая обвал спроса; танкеры полны нефти, нефтепроводы заполнены, НПЗ сокращают переработку, сказал The Wall Street Journal главный экономист Trafigura Саад Рахим. Он прогнозирует снижение спроса, который до спада превышал 100 млн баррелей в сутки, почти на 35 млн баррелей в апреле.

Главный нефтяной аналитик Energy Aspects Амрита Сен сказала The New York Times, что планируемые сокращения производства произойдут с мая, а до этого времени запасы сырья будут увеличиваться. При этом, считает она, рынок сомневается, что отдельные страны, такие как Ирак, будут выполнять соглашение.

"На фоне резкого снижения спроса мировые производители будут вынуждены снижать производство, так как закончится пространство в хранилищах. ОПЕК+ просто кодифицирует то, что они и так должны будут сократить", - сказал она.