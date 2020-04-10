Манат вновь подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 апреля ЦБА установил 1,8595 манат/1EUR (9 апреля - 1,8477 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 апреля установил 0,0229 манат/1RUB (9 апреля - 0,0227 манат/1RUB).
А.Мамедов
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