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Транспорт и связь 10.04.2020 09:49

Boeing может сократить 10% сотрудников

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. может сократить примерно 10% персонала, чтобы урезать затраты на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Boeing предлагает сотрудникам досрочный выход на пенсию и программы выплат в случае добровольного увольнения, но также может пойти и на увольнение сотрудников в недобровольном порядке.

Сокращение рабочих мест, вероятно, коснется преимущественно операций в сфере производства коммерческих самолетов, говорят источники. Это подразделение испытывает серьезные проблемы, поскольку его клиенты - авиакомпании - были вынуждены резко сократить операции в связи с пандемией коронавируса.

Никаких решений пока не принято, и сокращение 10% персонала является лишь одним из рассматриваемых руководством Boeing сценариев, отмечают источники.

Авиаконцерн объявил о планах сокращения рабочих мест на прошлой неделе, однако не привел конкретных данных о том, каким будет масштаб увольнений. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 тыс., из них почти 65 тыс. человек заняты созданием коммерческих самолетов, и еще 25 тыс. задействованы в подразделении, поставляющем авиационные детали, а также различные услуги авиакомпаниям.

Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе.

Boeing не сокращал штат, несмотря на кризис, вызванный приостановкой полетов самолетов 737 MAX в марте 2019 года. Гендиректор компании Дэвид Кэлхун заявлял, что хотел бы сохранить кадры, чтобы быть готовым к восстановлению спроса на самолеты после завершения кризиса.

В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, Кэлхун и председатель совета директоров Ларри Келлнер приняли решение отказаться от зарплаты и любых других вознаграждений до конца 2020 года. Кроме того, авиаконцерн продлил паузу в программе выкупа акций "до дальнейшего уведомления".

Акции Boeing упали в цене на 53% с начала 2020 года.

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Тэги: США, BOEING, ПЕРСОНАЛ, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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