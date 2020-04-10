Boeing может сократить 10% сотрудников

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. может сократить примерно 10% персонала, чтобы урезать затраты на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, Boeing предлагает сотрудникам досрочный выход на пенсию и программы выплат в случае добровольного увольнения, но также может пойти и на увольнение сотрудников в недобровольном порядке.
Сокращение рабочих мест, вероятно, коснется преимущественно операций в сфере производства коммерческих самолетов, говорят источники. Это подразделение испытывает серьезные проблемы, поскольку его клиенты - авиакомпании - были вынуждены резко сократить операции в связи с пандемией коронавируса.
Никаких решений пока не принято, и сокращение 10% персонала является лишь одним из рассматриваемых руководством Boeing сценариев, отмечают источники.
Авиаконцерн объявил о планах сокращения рабочих мест на прошлой неделе, однако не привел конкретных данных о том, каким будет масштаб увольнений. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 тыс., из них почти 65 тыс. человек заняты созданием коммерческих самолетов, и еще 25 тыс. задействованы в подразделении, поставляющем авиационные детали, а также различные услуги авиакомпаниям.
Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе.
Boeing не сокращал штат, несмотря на кризис, вызванный приостановкой полетов самолетов 737 MAX в марте 2019 года. Гендиректор компании Дэвид Кэлхун заявлял, что хотел бы сохранить кадры, чтобы быть готовым к восстановлению спроса на самолеты после завершения кризиса.
В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, Кэлхун и председатель совета директоров Ларри Келлнер приняли решение отказаться от зарплаты и любых других вознаграждений до конца 2020 года. Кроме того, авиаконцерн продлил паузу в программе выкупа акций "до дальнейшего уведомления".
Акции Boeing упали в цене на 53% с начала 2020 года.
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