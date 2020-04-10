Власти Бишкека пытаются сдержать рост цен на продукты и медикаменты в условиях ЧП по коронавирусу

Власти Бишкека приняли дополнительные меры, чтобы сдержать спекулятивный рост цен на продовольственные товары и медицинские препараты в городе, где действует режим чрезвычайного положения по коронавирусу, сообщил комендант киргизской столицы Алмазбек Орозалиев на брифинге в пятницу.
"Мной подписан приказ, направленный на предотвращение завышения цен на продовольствие первой необходимости и медицинских препаратов. Финансовой полиции приказано принять комплекс мер против искусственного завышения цен", - заявил Орозалиев.
"Приближается окончание инкубационного периода, потерпите, посидите дома", - сказал Орозалиев, обращаясь к горожанам, находящимся на 14-дневном карантине по коронавирусу.
По данным на 10 апреля в Киргизии зарегистрированы 298 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 42 в Бишкеке. От инфекции скончались пять человек, выздоровели 39.
С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
Инвестиции Азерсу в 2019 году в превысили $370 млн
У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке по снижению нефтедобычи – Минэнерго Азербайджана
Минздрав РФ надеется, что летом активность коронавируса снизится
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
Минфин перечислил Минтруда 38 млн манатов для начала разовых выплат безработным
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) изменил график работы филиалов
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог