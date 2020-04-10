Власти Бишкека пытаются сдержать рост цен на продукты и медикаменты в условиях ЧП по коронавирусу

Власти Бишкека приняли дополнительные меры, чтобы сдержать спекулятивный рост цен на продовольственные товары и медицинские препараты в городе, где действует режим чрезвычайного положения по коронавирусу, сообщил комендант киргизской столицы Алмазбек Орозалиев на брифинге в пятницу.

"Мной подписан приказ, направленный на предотвращение завышения цен на продовольствие первой необходимости и медицинских препаратов. Финансовой полиции приказано принять комплекс мер против искусственного завышения цен", - заявил Орозалиев.

"Приближается окончание инкубационного периода, потерпите, посидите дома", - сказал Орозалиев, обращаясь к горожанам, находящимся на 14-дневном карантине по коронавирусу.

По данным на 10 апреля в Киргизии зарегистрированы 298 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 42 в Бишкеке. От инфекции скончались пять человек, выздоровели 39.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.