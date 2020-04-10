Премьер Киргизии пообещал выполнить социальные обязательства и поддержать частный сектор

Правительство Киргизии выполнит социальные обязательства перед гражданами и поддержит частный бизнес, госкомпаниям придется серьезно сокращать расходы, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании о мерах поддержки киргизской экономики.

"Мы должны пойти на серьезное сокращение расходов государственных органов и госкомпаний. Наша главная задача - полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и поддержка бизнеса", - сказал Абылгазиев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы правительства Киргизии.

"Для восстановления экономической активности необходимо принятие мер дополнительной поддержки бизнеса, обеспечение (...) необходимым уровнем "длинных" и дешевых кредитных ресурсов", - сказал Абылгазиев.

По словам премьера, правительство Киргизии разрабатывает второй пакет мер, направленный на восстановление экономической активности в стране, планируется утвердить предложения о поддержке предпринимателей на краткосрочный и среднесрочный период.

"Сегодня вопрос перезапуска отечественной экономики и поддержки бизнеса имеет чрезвычайно важное значение. Правительство и государственные органы должны действовать открыто для граждан и предпринимателей", - отметил Абылгазиев.

17 марта Абылгазиев заявил, что в 2020 году из-за негативного влияния коронавируса прогнозируется снижение доходов бюджета на 28 млрд сомов ($358 млн).

7 апреля правительство Киргизии утвердило антикризисный план, предполагающий мораторий на проверки и трехмесячную отсрочку налоговых выплат для бизнеса, а также новые меры продовольственной безопасности.

По данным на 10 апреля, в Киргизии подтверждены 298 случаев заражения коронавирусом COVID-19, от инфекции скончались пять человек, выздоровели 39.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.