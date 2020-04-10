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Регион 10.04.2020 10:24

Число заражений коронавирусом в Грузии достигло 227 - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число подтвержденных заражений в стране с 26 февраля достигло 227, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в карантине по коронавирусу находятся 4 тыс. 829 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 410 человек. Выздоровели 52 инфицированных, скончались три человека с коронавирусом.

Вместе с тем, накануне глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что "пока ситуация с распространением коронавируса в Грузии развивается по лучшему из прогнозируемых сценариев".

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения по коронавирусу. На время действия ЧП закрыты как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]