Число заражений коронавирусом в Грузии достигло 227 - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число подтвержденных заражений в стране с 26 февраля достигло 227, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в карантине по коронавирусу находятся 4 тыс. 829 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 410 человек. Выздоровели 52 инфицированных, скончались три человека с коронавирусом.

Вместе с тем, накануне глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что "пока ситуация с распространением коронавируса в Грузии развивается по лучшему из прогнозируемых сценариев".

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения по коронавирусу. На время действия ЧП закрыты как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии.