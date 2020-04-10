Мексика сорвала сделку ОПЕК+ - министр нефти Кувейта

Мексика воспрепятствовала достижению соглашения, которое в четверг согласовали участники ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на заявление министра нефти Кувейта Халида аль-Фадыля.
Министр на своей страничке в соцсетях в пятницу отметил, что во время видеоконференции Кувейт был настроен на создание атмосферы взаимопонимания между участниками встречи в надежде восстановить баланс на рынке нефти.
В соответствии с рамочным соглашением, с июля по декабрь 2020 года сокращение будет составлять 8 млн б/с, затем вплоть до апреля 202 года - 6 млн баррелей.
Однако источники сообщают разные данные о конкретных цифрах сокращения для каждой из стран-участниц сделки.
Reuters со ссылкой на проект финального соглашения пишет, что Россия и Саудовская Аравия договорились снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая. WSJ, ссылаясь на свои источники, пишет, что Россия согласилась урезать добычу на 2 млн б/с от текущего уровня в 10,4 млн, для СаудАравии сокращение составит 3,3 млн баррелей.
Что касается Мексики, то участники ОПЕК+ пытались убедить её подключиться к соглашению и сократить добычу на 400 ты. б/с. Министр нефти страны в последний момент отказалась от этого предложения и покинула конференцию.
Министр энергетики страны Росио Нахле заявила позже, что Мексика готова к снижению добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев. "Мексика снизит добычу до 1 млн 681 тыс. б/с с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте", - написала министр в Твиттере.
Некоторые наблюдатели отмечают, что без Мексики достигнутые договоренности не будут действовать. Возможно ситуация прояснится, после заседания G20 в пятницу.
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