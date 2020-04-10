В Йемене зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Власти Йемена в пятницу объявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 - на востоке страны в провинции Хадрамут, находящейся под контролем йеменского правительства, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
"О первом подтвержденном случае коронавируса сообщается в провинции Хадрамут", - заявили в экстренном штабе по борьбе с COVID-19.
В штабе отметили, что пациент находится в стабильном состоянии и получает помощь, и заверили, что власти и медики предпринимают все необходимые в данной ситуации меры.
Ранее гуманитарные организации предупреждали, что если коронавирус начнет распространяться в Йемене, где система здравоохранения разрушена многолетним конфликтом, то последствия могут быть катастрофическими, отмечает "Аль-Арабийя".
Некоторые эксперты ранее указывали, что статистику о заболеваемости коронавирусом по таким странам, как Йемен, собрать сложно из-за продолжающихся там боевых действий.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
На этой неделе коалиция объявила о режиме прекращения огня в Йемене из-за коронавируса, однако позднее поступали сообщения о нарушениях перемирия.
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