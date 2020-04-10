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Дальнее зарубежье 10.04.2020 11:45

В Йемене зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Власти Йемена в пятницу объявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 - на востоке страны в провинции Хадрамут, находящейся под контролем йеменского правительства, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"О первом подтвержденном случае коронавируса сообщается в провинции Хадрамут", - заявили в экстренном штабе по борьбе с COVID-19.

В штабе отметили, что пациент находится в стабильном состоянии и получает помощь, и заверили, что власти и медики предпринимают все необходимые в данной ситуации меры.

Ранее гуманитарные организации предупреждали, что если коронавирус начнет распространяться в Йемене, где система здравоохранения разрушена многолетним конфликтом, то последствия могут быть катастрофическими, отмечает "Аль-Арабийя".

Некоторые эксперты ранее указывали, что статистику о заболеваемости коронавирусом по таким странам, как Йемен, собрать сложно из-за продолжающихся там боевых действий.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

На этой неделе коалиция объявила о режиме прекращения огня в Йемене из-за коронавируса, однако позднее поступали сообщения о нарушениях перемирия.

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Тэги: ЙЕМЕН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]