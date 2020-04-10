Amazon.com будет тестировать сотрудников на коронавирус

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.

"Регулярное тестирование в глобальном масштабе во всех отраслях как обеспечит безопасность людей, так и поможет экономике восстановиться и набрать рост", - говорится в сообщении компании.

Amazon.com уже приступил к сборке оборудования для создания своей первой лаборатории.

Ранее в этом месяце компания, штат которой составляет порядка 800 тыс. человек по всему миру, сообщила, что планирует увеличить персонал в США на 100 тыс. на фоне растущего спроса на услуги доставки в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции Amazon.com подорожали на 11% с начала 2020 года.