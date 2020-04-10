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Amazon.com будет тестировать сотрудников на коронавирус

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.

"Регулярное тестирование в глобальном масштабе во всех отраслях как обеспечит безопасность людей, так и поможет экономике восстановиться и набрать рост", - говорится в сообщении компании.

Amazon.com уже приступил к сборке оборудования для создания своей первой лаборатории.

Ранее в этом месяце компания, штат которой составляет порядка 800 тыс. человек по всему миру, сообщила, что планирует увеличить персонал в США на 100 тыс. на фоне растущего спроса на услуги доставки в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции Amazon.com подорожали на 11% с начала 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, AMAZON, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]