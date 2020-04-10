У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке по снижению нефтедобычи – Минэнерго Азербайджана

Страны ОПЕК+ могут до 1 мая 2020 года договориться с Мексикой по поводу ее участия в новой сделке по сокращению нефтедобычи, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.

«Новая декларация по сотрудничеству, подписанная по итогам видеоконференции ОПЕК+ 9 апреля, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Так что у участников сделки по новому сокращению нефтедобычи еще время на то, чтобы договориться с Мексикой по ее присоединению к этому соглашению», - сказала Алиева.

Советник напомнила, что в ходе переговоров Мексика не согласилась на поэтапное снижение добычи нефти на 400-320-240 тыс. б/с. «По этой причине страны ОПЕК и не-ОПЕК после 11-часовых обсуждений приняли новую «Декларацию сотрудничеству» с условием, что Мексика согласиться на поэтапное снижение объема своей добычи»,- подчеркнула Алиева.

Алиева также сообщила, что в число стран, неприсоединившихся к новой Декларации, также вошли Канада и Бразилия.

Согласно новым договоренностям, в случае вступления их в силу, в мае-июне 2020 года страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн б/с или на 23% от показателя октября 2018 года. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 6,085 млн б/с, не-ОПЕК – на 3,915 млн б/с. В октябре 2018 года Азербайджан добывал 718 тыс. б/с. В соответствии с этим решением Азербайджан сократит добычу на 164 тыс. б/с и на период с 1 мая по 1 июля 2020 года добыча нефти в Азербайджане составит 554 тыс. б/с

Кроме того, по данным Минэнерго, в рамках новых договоренностей ОПЕК+ в июле-декабре 2020 года объем добычи нефти должен сократиться на 18% от показателя октября 2018 года или на 8 млн б/с. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 4,868 млн б/с , не-ОПЕК – на 3,132 млн б/с. В этот период в соответствии с этими договоренностями Азербайджан сократит добычу на 131 тыс. б/с – до 587 тыс..

На период с 2021 года по апрель 2022 года, в рамках сделки ОПЕК+ добыча сократится на 14% или на 6 млн б/с от октября 2018 года. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 3,651 млн б/с, не-ОПЕК – на 2,349 млн б/с. Азербайджан в этот период сократит добычу на 98 тыс. б/с – до 620 тыс..

По новой сделке будет учитываться исключительно добыча нефти, конденсат не будет учитываться.

Н.Аббасова