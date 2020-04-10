Число больных коронавирусом в Армении выросло до 937

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении в пятницу достигло 937, сообщает армянский единый информационный центр.

Накануне сообщалось о 921 зараженных.

По данным центра, число в Армении выздоровевших после инфекции составило 149 человек, число смертей с коронавирусом увеличилось до 11.