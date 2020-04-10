Талибы убили пятерых сотрудников Нацбанка Афганистана, похищенных в провинции Герат

Боевики "Талибан" убили пятерых сотрудников Нацбанка Афганистана, похищенных накануне в провинции Герат, сообщает в пятницу афганский телеканал Tolo News.

"Сотрудники банка были захвачены боевиками накануне вечером на автотрассе Герат - Ислам-Кала, а затем убиты талибами в селении Ахмадабад в уезде Кохсан", - сообщил телеканалу глава пресс-службы местной полиции Абдул Ахад Вализаде.

По его словам, сотрудники банка были похищены, когда направлялись из приграничного с Ираном пункта Ислам-Кала в Герат, административный центр одноименной провинции. Представитель полиции отметил, что поездка не была согласована с правоохранительными органами.