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Дальнее зарубежье 10.04.2020 11:33

Талибы убили пятерых сотрудников Нацбанка Афганистана, похищенных в провинции Герат

Боевики "Талибан" убили пятерых сотрудников Нацбанка Афганистана, похищенных накануне в провинции Герат, сообщает в пятницу афганский телеканал Tolo News.

"Сотрудники банка были захвачены боевиками накануне вечером на автотрассе Герат - Ислам-Кала, а затем убиты талибами в селении Ахмадабад в уезде Кохсан", - сообщил телеканалу глава пресс-службы местной полиции Абдул Ахад Вализаде.

По его словам, сотрудники банка были похищены, когда направлялись из приграничного с Ираном пункта Ислам-Кала в Герат, административный центр одноименной провинции. Представитель полиции отметил, что поездка не была согласована с правоохранительными органами.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАЦБАНК, ПОХИЩЕНИЕ, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]