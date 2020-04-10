999 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Литве, 17 человек скончались

В Литве выявлены еще 44 случая коронавируса, общее количество установленных зараженных, по данным на утро пятницы, выросло до 999.

Среди них 176 медиков, более 1,2 тыс. медработников находятся в изоляции.

В целом по стране было проверено 36 051 проб на коронавирус.

В Литве от коронавируса скончались 17 человек, восемь выздоровели.