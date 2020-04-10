За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786, составив 11917 - оперштаб

За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786, составив 11917, сообщает федеральный оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1786 в 57 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

В Москве зарегистрировано 1124 новых случая за сутки, а всего - 7822.

В России на сегодня нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+ 17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах, отмечает оперштаб.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек: из них в Москве - 37.

За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом, из них в Москве - 12. За весь период по России умерло 94.