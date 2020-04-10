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Дальнее зарубежье 10.04.2020 11:45

"Covid-19" подтвержден еще у 23 жителей Латвии, общее количество заболевших - 612

За прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения короновирусной инфекцией, в целом в Латвии инфицировано 612 человек, сообщает в пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний.

Пробы на "Covid-19" за прошедшие сутки сдали 1198 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 26 656 человек.

В больницах находятся 35 пациентов с "Covid-19", у 32 из них заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, во вторник кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии "Covid-19" чрезвычайное положение до 12 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]