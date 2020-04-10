"Covid-19" подтвержден еще у 23 жителей Латвии, общее количество заболевших - 612

За прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения короновирусной инфекцией, в целом в Латвии инфицировано 612 человек, сообщает в пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний.

Пробы на "Covid-19" за прошедшие сутки сдали 1198 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 26 656 человек.

В больницах находятся 35 пациентов с "Covid-19", у 32 из них заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, во вторник кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии "Covid-19" чрезвычайное положение до 12 мая.