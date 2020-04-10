"Covid-19" подтвержден еще у 23 жителей Латвии, общее количество заболевших - 612

За прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения короновирусной инфекцией, в целом в Латвии инфицировано 612 человек, сообщает в пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний.
Пробы на "Covid-19" за прошедшие сутки сдали 1198 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 26 656 человек.
В больницах находятся 35 пациентов с "Covid-19", у 32 из них заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, во вторник кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии "Covid-19" чрезвычайное положение до 12 мая.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
Азербайджанская нефть Azeri Light в пятницу подорожала до $25,31 за баррель
Число нефтяных установок в США упало до минимума с 2016г - Baker Hughes
Минздрав РФ надеется, что летом активность коронавируса снизится
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
Минфин перечислил Минтруда 38 млн манатов для начала разовых выплат безработным
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог