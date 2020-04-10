В Белоруссии собирают подписи за снижение стоимости бензина на фоне падения цены на нефть

В Белоруссии инициирована петиция за снижение цен на топливо на АЗС. Ее текст размещен на сайте "Удобный город", где граждане собирают подписи под обращениями в госорганы и организации.

"Просим обратить внимание на то, что при повышении цен на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке планомерно "изменялась" в сторону удорожания. В настоящий момент при резком падении цен на нефть, стоимость топлива почему-то не "изменилась". Поэтому просим "изменить" стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть", - говорится в обращении.

Авторы петиции планируют направить ее в концерн "Белнефтехим". В настоящее время под обращением подписались порядка 2,2 тыс. человек.

В настоящее время в Белоруссии цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет Br1,73, АИ-95-К5-Евро - Br1,83, АИ-98-К5-Евро - Br2,05, ДТ - Br1,83.

1 BYN = 29.56 RUB.

Последний раз розничные цены на моторное топливо, согласно решению концерна "Белнефтехим", менялись 1 марта, тогда они были увеличены на одну копейку. Это было девятое в текущем году подорожание автотоплива.

В концерне пояснили, что цены повышены в очередной раз с учетом того, что "в январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов за один баррель" и изменения обменного курса белорусского рубля.

Между тем, отметили в "Белнефтехиме", "текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте".