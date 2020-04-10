SOCAR в 2019г экспортировала нефти, нефтепродуктов и газа почти на $1,3 млрд

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов в 2019 году составили $1 млрд 289,1 млн, следует из данных отчета правительства Азербайджана за 2019 год.

В 2019 году SOCAR добыла 7,7 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа. Из указанных объектов на экспорт в минувшем году компания направила 1,4 млн тонн нефти и 1,6 млрд кубометров газа.

При этом в 2019 году доходы компании от экспорта нефти и газа составили $904,6 млн.

Кроме того, компания SOCAR в 2019 году экспортировала нефтепродуктов на сумму $384,5 млн. Объем внутренних продаж нефтепродуктов Госнефтекомпании в минувшем году составил на сумму 2 млрд 825,1 млн манатов.



Н.Аббасова