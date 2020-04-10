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Финансы 10.04.2020 12:02

Standard Insurance увеличила в 2019г чистый убыток на 73%

Чистый убыток азербайджанской страховой компании Standard Insurance по итогам деятельности в 2019 году составил 1 млн 773 тыс. 794,54 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года чистый убыток Standard Insurance составил 1 млн 23 тыс. 938,76 манатов. Таким образом, в 2019 году компания увеличила чистый убыток на 73,2%.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2019 год доходы компании составили 11 млн 483,287 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 14 млн 55,822 тыс. манатов (рост по сравнению с 2018 годом на 8,3% - ИФ), доходы от суброгации – 145,74 тыс. манатов. В отчетный период чистые отрицательные резервы компании составили 2 млн 904,678 тыс. манатов, что и вызвало снижение доходности. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2019 год составили 13 млн 257,082 тыс. манатов. В том числе объем страховых выплат достиг 5 млн 461,711 тыс. манатов (рост по сравнению с 2018г на 46% - ИФ), расходы на ведение страхового дела – 6 млн 379,975 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 1 млн 131,82 тыс. манатов. Остальные расходы составили другие статьи.

В 2019 году активы компании увеличились на 6% - до 18 млн 355,18 тыс. манатов, обязательства – на 10% - до 13 млн 282,055 тыс. манатов, тогда как капитал сократился на 3,3% - до 5 млн 73,125 тыс. манатов.

В 2019 году объем депозитов Standard Insurance, размещенных в банках, вырос в 3,8 раза – до 1,296 млн манатов.

Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляет услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРАХОВЩИК, УБЫТОК


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