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10.04.2020 12:24

Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!

“Nar” – услуги которой всегда формируются в соответствие с потребностями пользователей, в целях поддержки клиентов в режим карантина начал продажу номеров в новом формате. На время пандемии, клиенты могут выбрать желаемый номер на сайте "narsim.az" и заказать доставку номера на дом. Доставка осуществляется в течение 24 часов с момента заказа.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, при оформлении заказа на покупку номера на сайте "narsim.az", клиенты должны указать свой адрес в соответствующей графе. После этого, назначенный по ближайшей территории дилер связывается с клиентом и совершает доставку. Отметим, что помимо жителей столицы, этой услугой также могут воспользоваться и жители регионов.

Другой услугой представленной мобильным оператором в целях поддержки борьбы с коронавирусом является проект “Səyyar Nar”. Благодаря этому проекту, абоненты могут воспользоваться всеми видами услуг предоставляемыми в центрах услуг "Nar". Заявки принимаются через ‘Телефонный Центр’ 777. Во время оформления заявки необходимо указать точный адрес предоставления услуги и вид выбранной услуги.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. “Nar” - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]