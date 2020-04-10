Выход Великобритании из карантина может пройти поэтапно - правительство

В Великобритании разрабатывают план по выходу из общенационального карантина с помощью поэтапного возвращения к работе предприятий из различных отраслей, сообщило в пятницу издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным источников, такой вариант обсуждали министры по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Как сообщает The Guardian, власти признают, что будет непросто расставить секторы по приоритетам в соответствии с их ролью в экономике, уровнем вовлеченности социальных контактов и эффективности мер по социальному дистанцированию.

Отмечается, что, согласно такому плану, первыми могут возобновить работу промышленные предприятия, логистические компании и компании по поставкам продовольствия.

Однако, как сообщают источники, главный санитарный врач Англии Крис Уитти обеспокоен тем, что люди перестанут соблюдать меры по борьбе с коронавирусом после того, как увидят, как некоторые работники возвращаются к нормальной жизни.

Кроме того, некоторые научные советники при правительстве по-прежнему обеспокоены риском возникновения второй волны эпидемии COVID-19.

Как сообщил директор по здравоохранению и медицинскому руководству Службы общественного здравоохранения Англии Пол Косфорд, "возможно, существует способ поэтапного послабления ограничений, однако на данный момент самым важным является социальное дистанцирование".

Накануне глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что меры, призванные сдержать распространение коронавируса COVID-19, будут действительны до тех пор, пока не станет очевидным тот факт, что смертность людей с коронавирусом не достигла пика.

"Это еще не конец. Мы должны продолжать (придерживаться мер - ИФ)", - заявил Рааб на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

Как сообщал представитель Даунинг-стрит, правительство ведет "широкомасштабную работу" по выходу страны из "локдауна".

"Уайтхолл (правительство - ИФ) активно работает над этим, но мы еще не достигли пика (эпидемии - ИФ), и правительству необходимо сосредоточиться на призыве общественности о том, чтобы они оставались дома для спасения жизней людей", - заявлял пресс-секретарь премьера страны Бориса Джонсона.

The Guardian напоминает, что общенациональный карантин в Великобритании ввели 23 марта.

По состоянию на 10 апреля, в Великобритании с начала эпидемии выявили более 65 тыс. заразившихся COVID-19, 7978 пациентов с коронавирусом скончались.