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Регион 10.04.2020 12:47

Армения на пороге экономического кризиса - Пашинян

Экономика Армении находится на пороге рецессии из-за пандемии коронавируса, в этих условиях важно сохранить бесперебойную торговлю в рамках ЕАЭС, заявил в пятницу глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Правительство Армении принимает меры по стимулированию экономики и преодолению тяжелых кризисных явлений, возникновение которых уже никто не ставит под сомнение. Да, к сожалению, мы находимся непосредственно на пороге рецессии. По-видимому, этого уже невозможно будет избежать. Никто не знает, каким будет сценарий этого кризиса, как долго продлится пандемия, насколько глубоким будет кризис", - сказал Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в режиме видеоконференции.

По его словам, в создавшихся беспрецедентных условиях необходимо обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли в рамках ЕАЭС, недопустимо ограничение товаров и услуг внутри ЕАЭС.

"Безостановочная грузовая транспортная связь в ЕАЭС сегодня приобрела первостепенное значение для Армении. Российско-грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное стратегическое значение для нас. Хотел бы поблагодарить за поддержку, оказываемую со стороны правительства России. Спасибо, Михаил Владимирович", - отметил Пашинян, обращаясь к премьеру РФ Михаилу Мишустину.

Премьер Армении также поблагодарил российских коллег за оперативную помощь и эффективное взаимодействие, и заявил, что страна готова по мере своих возможностей оказать поддержку и посильную помощь партнерам по ЕАЭС.

"В ЕАЭС мы обязаны координировать свои усилия в борьбе с пандемией. Необходимо ускорить принятие мер для существенного увеличения доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС. Мы должны укрепить наш союз даже в условиях пандемии и серьезных вызовов нарастающей рецессии. Мы должны доказать жизнеспособность нашей организации, ее состоятельность в период кризиса и быть готовыми воспользоваться всеми экономическими возможностями которые возникнут в посткризисный период", - сказал Пашинян.

Он также заявил, что Армения поддерживает представленный секретариатом проект совместного заявления членов Высшего евразийского совета.

"Мы также готовы осенью этого года принять очередное заседание межправсовета. Будем надеяться, что к этому времени пандемия будет преодолена", - заявил Пашинян.

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Тэги: ПАШИНЯН, РЕЦЕССИЯ, ЕАЭС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]