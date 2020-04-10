Армения на пороге экономического кризиса - Пашинян

Экономика Армении находится на пороге рецессии из-за пандемии коронавируса, в этих условиях важно сохранить бесперебойную торговлю в рамках ЕАЭС, заявил в пятницу глава армянского правительства Никол Пашинян.
"Правительство Армении принимает меры по стимулированию экономики и преодолению тяжелых кризисных явлений, возникновение которых уже никто не ставит под сомнение. Да, к сожалению, мы находимся непосредственно на пороге рецессии. По-видимому, этого уже невозможно будет избежать. Никто не знает, каким будет сценарий этого кризиса, как долго продлится пандемия, насколько глубоким будет кризис", - сказал Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в режиме видеоконференции.
По его словам, в создавшихся беспрецедентных условиях необходимо обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли в рамках ЕАЭС, недопустимо ограничение товаров и услуг внутри ЕАЭС.
"Безостановочная грузовая транспортная связь в ЕАЭС сегодня приобрела первостепенное значение для Армении. Российско-грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное стратегическое значение для нас. Хотел бы поблагодарить за поддержку, оказываемую со стороны правительства России. Спасибо, Михаил Владимирович", - отметил Пашинян, обращаясь к премьеру РФ Михаилу Мишустину.
Премьер Армении также поблагодарил российских коллег за оперативную помощь и эффективное взаимодействие, и заявил, что страна готова по мере своих возможностей оказать поддержку и посильную помощь партнерам по ЕАЭС.
"В ЕАЭС мы обязаны координировать свои усилия в борьбе с пандемией. Необходимо ускорить принятие мер для существенного увеличения доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС. Мы должны укрепить наш союз даже в условиях пандемии и серьезных вызовов нарастающей рецессии. Мы должны доказать жизнеспособность нашей организации, ее состоятельность в период кризиса и быть готовыми воспользоваться всеми экономическими возможностями которые возникнут в посткризисный период", - сказал Пашинян.
Он также заявил, что Армения поддерживает представленный секретариатом проект совместного заявления членов Высшего евразийского совета.
"Мы также готовы осенью этого года принять очередное заседание межправсовета. Будем надеяться, что к этому времени пандемия будет преодолена", - заявил Пашинян.
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