Белоруссия предлагает увеличить расчеты в нацвалютах в ЕАЭС, особенно в ТЭК - Румас

Белоруссия предлагает кардинально увеличить расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

"Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров", - сказал Румас на заседании Евразийского межправсовета в пятницу. Заседание проходит в режиме видеоконференции.

Глава белорусского правительства отметил, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны, и сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии.

"Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком. Нужно быть готовым к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом", - подчеркнул Румас.