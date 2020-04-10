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СНГ 10.04.2020 14:19

Белоруссия предлагает увеличить расчеты в нацвалютах в ЕАЭС, особенно в ТЭК - Румас

Белоруссия предлагает кардинально увеличить расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

"Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров", - сказал Румас на заседании Евразийского межправсовета в пятницу. Заседание проходит в режиме видеоконференции.

Глава белорусского правительства отметил, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны, и сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии.

"Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком. Нужно быть готовым к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом", - подчеркнул Румас.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, НАЦВАЛЮТА, РАССЧЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]