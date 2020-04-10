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СНГ 10.04.2020 14:31

Всемирный банк выделит Украине $150 млн, часть средств пойдет на пенсии

Всемирный банк дополнительно выделит Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса, сообщает Министерство социальной политики.

"Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере $150 млн, в частности, $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в мае Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19.

"Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу", - утверждают в ведомстве.

Согласно сообщению, средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВБ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]