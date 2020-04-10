Президент Молдавии выступает за всенародные выборы главы государства

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за сохранение избрания президента путем всенародных выборов.

"Это принципиальная позиция. Я выступал за всенародные выборы президента, такого же мнения придерживается подавляющее большинство населения. И я считаю, что президента нужно и далее выбирать в ходе прямых выборов", - заявил он в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который он провел в прямом эфире в социальных сетях.

Так Додон ответил на вопрос об инициативе некоторых депутатов относительно переноса выборов президента и возврата к избранию главы государства в парламенте.

На прошлой неделе почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил, что необходимо вернуться к выборам президента в парламенте. По его мнению, решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года о переходе к всенародным выборам президента является незаконным.