Президент Молдавии выступает за всенародные выборы главы государства

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за сохранение избрания президента путем всенародных выборов.
"Это принципиальная позиция. Я выступал за всенародные выборы президента, такого же мнения придерживается подавляющее большинство населения. И я считаю, что президента нужно и далее выбирать в ходе прямых выборов", - заявил он в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который он провел в прямом эфире в социальных сетях.
Так Додон ответил на вопрос об инициативе некоторых депутатов относительно переноса выборов президента и возврата к избранию главы государства в парламенте.
На прошлой неделе почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил, что необходимо вернуться к выборам президента в парламенте. По его мнению, решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года о переходе к всенародным выборам президента является незаконным.
Азербайджан в 2019г включил около 240 иностранных граждан в «черный список» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
США на сто дней приостанавливают организацию морских круизов
США возьмут на себя 250 тыс. б/с обязательств Мексики по сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+
НПЗ «STAR» , контролируемый SOCAR, может снизить мощности производства из-за COVID-19
В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано свыше $65 млн - президент Азербайджана
В Азербайджане будут построены 10 модульных больниц для лечения от коронавируса – президент Алиев
Омбудсмены Азербайджана и РФ обсудили вопросы обмена опытом в правозащитной деятельности
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог