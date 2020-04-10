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СНГ 10.04.2020 15:15

Президент Молдавии выступает за всенародные выборы главы государства

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за сохранение избрания президента путем всенародных выборов.

"Это принципиальная позиция. Я выступал за всенародные выборы президента, такого же мнения придерживается подавляющее большинство населения. И я считаю, что президента нужно и далее выбирать в ходе прямых выборов", - заявил он в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который он провел в прямом эфире в социальных сетях.

Так Додон ответил на вопрос об инициативе некоторых депутатов относительно переноса выборов президента и возврата к избранию главы государства в парламенте.

На прошлой неделе почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил, что необходимо вернуться к выборам президента в парламенте. По его мнению, решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года о переходе к всенародным выборам президента является незаконным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]