Военные США в Ираке по-прежнему имеют дело с угрозой со стороны проиранских группировок - госдеп

Проиранские группировки, действующие в Ираке, до сих пор представляют серьезную угрозу для развернутого в этой стране контингента США, заявил журналистам в ходе видеоконференции помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер.

"(Их угроза - ИФ) продолжает быть значительной", - приводит его слова сайт ливанского издания "Дейли стар".

При этом он подчеркнул, что именно на иракских властях лежит ответственность по обеспечению безопасности сил возглавляемой США антитеррористической коалиции, если Багдад хочет, чтобы "эти войска оставались".

Также Шенкер прокомментировал очередную кандидатуру на пост премьера страны - главу иракской разведки Мустафу аль-Каземи.

"Если Каземи - иракский националист, приверженный суверенитету Ирака, если он нацелен на борьбу с коррупцией, это было бы чудесно для Ирака, и мы (США - ИФ) полагаем, что это было бы замечательно для наших двусторонних отношений", - сказал он.

"Дейли стар" напоминает, что ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил Багдаду провести в июне встречу "Стратегического диалога" с целью улучшить отношения между двумя странами.

Ситуация в Ираке обострилась после того, как военные США 3 января в ходе спецоперации уничтожили в районе Багдада главу иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. С тех пор иракские базы, где находится военные США, и район посольства США в Багдаде подвергаются регулярным обстрелам.

11 марта база "Эт-Таджи" в Ираке попала под обстрел, тогда погибли двое американских военных и их британский сослуживец. За этим инцидентом последовали авиаудары США по пяти складам вооружений группировки "Катаиб Хезболлы" в Ираке.

Впоследствии газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Пентагон отдал секретный приказ Центральному командованию США на случай атак на американских военных в Ираке продумать планы ликвидации местных проиранских военизированных формирований.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает данными о подготовке Ираном или проиранскими силами тайной атаки против американских военных в Ираке.