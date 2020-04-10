Военные США в Ираке по-прежнему имеют дело с угрозой со стороны проиранских группировок - госдеп

Проиранские группировки, действующие в Ираке, до сих пор представляют серьезную угрозу для развернутого в этой стране контингента США, заявил журналистам в ходе видеоконференции помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер.
"(Их угроза - ИФ) продолжает быть значительной", - приводит его слова сайт ливанского издания "Дейли стар".
При этом он подчеркнул, что именно на иракских властях лежит ответственность по обеспечению безопасности сил возглавляемой США антитеррористической коалиции, если Багдад хочет, чтобы "эти войска оставались".
Также Шенкер прокомментировал очередную кандидатуру на пост премьера страны - главу иракской разведки Мустафу аль-Каземи.
"Если Каземи - иракский националист, приверженный суверенитету Ирака, если он нацелен на борьбу с коррупцией, это было бы чудесно для Ирака, и мы (США - ИФ) полагаем, что это было бы замечательно для наших двусторонних отношений", - сказал он.
"Дейли стар" напоминает, что ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил Багдаду провести в июне встречу "Стратегического диалога" с целью улучшить отношения между двумя странами.
Ситуация в Ираке обострилась после того, как военные США 3 января в ходе спецоперации уничтожили в районе Багдада главу иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. С тех пор иракские базы, где находится военные США, и район посольства США в Багдаде подвергаются регулярным обстрелам.
11 марта база "Эт-Таджи" в Ираке попала под обстрел, тогда погибли двое американских военных и их британский сослуживец. За этим инцидентом последовали авиаудары США по пяти складам вооружений группировки "Катаиб Хезболлы" в Ираке.
Впоследствии газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Пентагон отдал секретный приказ Центральному командованию США на случай атак на американских военных в Ираке продумать планы ликвидации местных проиранских военизированных формирований.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает данными о подготовке Ираном или проиранскими силами тайной атаки против американских военных в Ираке.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
SOCAR и BP отложили на конец 2021г ОИР по строительству нефтехимического комплекса в Турции – глава SOCAR Turkiye Enerji
Сокращение нефтедобычи минимум на 10 млн б/с позволит устранить дисбаланс на рынке - глава турецкой «дочки» SOCAR
Совокупная EBITDA нефтекомпаний РФ может просесть на 23% в 2020г из-за новой сделки ОПЕК+ - аналитики
Азербайджан в мае проведет маркетинговые исследования туристического рынка после ослабления пандемии коронавируса
Минздрав РФ надеется, что летом активность коронавируса снизится
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог