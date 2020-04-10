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СНГ 10.04.2020 16:30

COVID-19 негативно сказался на сотрудничестве по космосу - Рогозин

Пандемия коронавируса оказала крайне негативное воздействие на международное сотрудничество по космосу, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью газете Financial Times, которое опубликовано в пятницу.

Вирус нарушил нормальное взаимодействие с европейскими космическими агентствами и пришлось вводить строгий карантин в инженерных центрах компании и на космодроме, сказал Рогозин.

Издание указывает, что пандемия осложнила подготовку запуска нового экипажа на Международную космическую станцию, особенно после того, как у девяти сотрудников "Роскосмоса" на этой неделе тесты на вирус дали положительный результат.

Газета пишет, что важной задачей было обеспечение того, чтобы российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые стартовали в четверг на корабле "Союза МС-16" на МКС для смены космонавта "Роскосмоса" Олега Скрипочки и астронавтов НАСА Эндрю Моргана и Джессики Меир, не привезли с собой на станцию вирус.

Рогозин отметил, что международный экипаж заранее был помещен в условия строгой изоляции от всех внешних контактов, за исключением некоторых специалистов, которые также находятся под строгим медицинским наблюдением. "Мы отменили все традиционные мероприятия с участием прессы, а город Байконур находится на карантине, где очень внимательно следят за эпидемиологической ситуацией, - сказал Рогозин. - Все наши сотрудники, сотни человек, прошли проверку на вирус и получили отрицательный результат, но мы отправили домой около 300 специалистов, которые сейчас находятся на карантине".

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, КОРОНАВИРУС, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]