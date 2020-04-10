COVID-19 негативно сказался на сотрудничестве по космосу - Рогозин

Пандемия коронавируса оказала крайне негативное воздействие на международное сотрудничество по космосу, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью газете Financial Times, которое опубликовано в пятницу.
Вирус нарушил нормальное взаимодействие с европейскими космическими агентствами и пришлось вводить строгий карантин в инженерных центрах компании и на космодроме, сказал Рогозин.
Издание указывает, что пандемия осложнила подготовку запуска нового экипажа на Международную космическую станцию, особенно после того, как у девяти сотрудников "Роскосмоса" на этой неделе тесты на вирус дали положительный результат.
Газета пишет, что важной задачей было обеспечение того, чтобы российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые стартовали в четверг на корабле "Союза МС-16" на МКС для смены космонавта "Роскосмоса" Олега Скрипочки и астронавтов НАСА Эндрю Моргана и Джессики Меир, не привезли с собой на станцию вирус.
Рогозин отметил, что международный экипаж заранее был помещен в условия строгой изоляции от всех внешних контактов, за исключением некоторых специалистов, которые также находятся под строгим медицинским наблюдением. "Мы отменили все традиционные мероприятия с участием прессы, а город Байконур находится на карантине, где очень внимательно следят за эпидемиологической ситуацией, - сказал Рогозин. - Все наши сотрудники, сотни человек, прошли проверку на вирус и получили отрицательный результат, но мы отправили домой около 300 специалистов, которые сейчас находятся на карантине".
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